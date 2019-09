Trails Of Cold Steel 3 sera pour la première fois traduit en Français. Les producteurs ont fait une petite Bande Annonce destinée aux Francophones pour expliquer les choix de localisation, ainsi que de dissiper les craintes éventuelles des nouveaux joueurs qui peuvent avoir peur de se lancer dans l’aventure. A noter qu'une démo en Français est maintenant disponible et qu'il est possible de la télécharger sur le store PS4. Elle comprend le prologue du jeu, ainsi que le mode qui permets de lire l'histoire des anciens épisodes.

posted the 09/20/2019 at 07:28 AM by yais9999