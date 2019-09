Animation chinoise

Bonjour, je n'ai pas copié mes actus donghua sur Gamekyo depuis un bon moment (manque de temps). J'ai donc décidé de faire autrement pour ratrapper le retard.Tout d'abord, voici un lien vers mon site où sont posté les articles dont sont tirées les vidéos ci dessous. La grande nouveauté c'est que j'ai enfin trouvé comment télécharger les vidéos de Bilibili en 1080p (oui, la méthode est difficile à trouver !). Voici donc toutes les vidéos pour lesquelles j'avais mis des liens bilibili dans les actus précédentes. Voici un lien vers la chaine ou j'ai uploadée ces vidéos. Voici le dernier trailer sorti pour le film "The King Avatar : for the glory". Le film est sorti au cinéma en Chine courant du mois de Juillet 2019. Il narre les débuts de carrière de Ye Xiu, héros de la série du même nom, dans le monde de l'e-sport.Sparkly Key Animation Studio est l'un des studio les plus connu dans le monde de l'animation chinoise. Il est notamment le studio qui produit The Legend of Qin et Nine Songs of The Moving Heavens, des séries cultes en Chine (et pour moi aussi). Star Devourer est un de leurs nouveaux projets. J'espère que la qualité scénaristique de cette anime sera plus proche des deux séries que je viens de citer plutôt que celle de Révélation online, où je me demande où est passé le scénariste du studio.Il a battu des records au cinéma en Chine (en fait, les films d'animations chinois font dans les 99 pour cent des cas des flop au cinéma en Chine)et il est l'un des premier film d'animation chinois à être diffusé dans le cinéma américain. Voici un trailer de Nezha Motong JianshiVoici un MV officiel d'un deuxième film d'animation chinois sorti très récemment au cinéma et qui a été également diffusé au Japon. The Legend of Hei est bien parti pour être la cinquième exception dans la malédiction des films d'animation chinois en Chine. Le film est la préquelle de la série du même nom.Je ne sais absolument rien de cette série et ni sa date de diffusion. Néanmoins, j'aime bien le style graphique ce cette intro. Voici un trailer de Shen NongCherry Lane n°7 est un film d'animation dont l'action se passe à Hong Kong quand la ville était encore sous mandat anglais. Ce film participera au festival de l'animation de Venise.Voici le nouveau projet de BC May, un studio d'animation que tout amateur de donghua se doit de connaître. Pour information, c'est le studio responsable de la première saison de The King Avatar et de The founder of Diabolism (Mo Dao Zu Shi) et ce studio appartient au géant de l'industrie culturel chinois Tencent (qui est aussi le plus gros investisseur dans le secteur de l'animation chinoise).Je ne sais pas grand chose de cette anime si ce n'est qu'apparemment il s'agirait d'une nouvelle licence et non d'une énième adaptation d'une web novel ou d'un manhua. Rien que pour cela je vais la surveiller de près même si je ne suis pas sure d'être adepte du style. Voici le trailer de Meng Jian Ji.Je ne sais pas grand chose de cette anime, j'ignore également sa date de sorti mais ce trailer ne m'a pas déplu. L'anime s'appelle Lonely HeroBon, je crois qu'il est inutile de vous présenter League of Legend. Voici un trailer de son adaption officielle en anime. Sorti prévu pour 2020.Une anime sur le basket et je n'en attends absolument rien personnellement. Tout d'abord elle sera diffusée directement à la télévision or celle ci est soumise a des règles de censures bien plus strictes que celles des plate-formes en streaming et en plus c'est sur la chaîne enfant de CCTV qu'elle va être diffusée.Je ne sais rien de cette série et ni quand elle va sortir. Pour le coup, deux trailers ont été diffusé à quelques semaines d'intervalle. Autant le premier ne m'a absolument pas emballé autant le deuxième était un peu plus intéressant. Il s'agit de l'anime Jing ling qi yuan.Il s'agit ici d'un film d'animation qui va très bientôt sortir dans les salles de cinéma en Chine. Je ne sais pas beaucoup de chose sur celui-ci mais je trouve l'animation assez inégale dans le trailer. Le film se nomme Jiang Nan.Une série sur la vie de retraite du plus puissant des heros dans un monde où la science est mélée à la magie. Cette série s'appelle The Hero Return.Film prévu pour le 13 Septembre en Chine. Il s'agit d'art martiaux et de cuisine dans un monde d'animaux.Deuxième saison de Di Ling Qu. Ne cherchez pas la première, elle n'a pas été subbée. (comme les 9 dixième des animes chinoises)Trailer de Dahua Zhi Shaonian. Je ne suis pas emballée.Voici le trailer de la saison 2 de Beyond The Ocean (là aussi, ne cherchez pas la saison 1) qui sera diffusée à partir de Novembre. En accompagnement, il y a aussi une vidéo des illustrations préparatoires.Cette anime, Battle Trought The Heaven est aussi culte en Chine et relativement connu des fans qui vivent hors des frontières de l'empire du milieu. Pourtant, elle n'a pas non plus été subbée. La troisième saison vient de commencer à être diffusée il me semble et je crois que c'est une exclusivité Youku.The westward est une série d'animation chinoise qui sera très bientôt diffusée sur les plate-formes de streaming. Je ne sais pas beaucoup de chose de plus sur celle-ci.J'avais énormément aimé la première saison de cette série complètement déjantée qui parodie les wuxia. La deuxième saison a été annoncée récemment. Je pense qu'elle sera diffusée en 2020.