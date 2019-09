une petite question comment peut on pousser le vice dans les lootbox jusqu'à mettre des patchenko, roulette russe et machine à sous un casino quoi dans le jeu, je sais on va me dire on fait ce que l'on veut avec notre argent mais sérieusement c quoi le plaisir quand tu joue contre un type qui à mis son salaire contre un joueur qui n'a pas mis d'argent #FUT mais voilà simplement pour vous dire que les jeux de sport sont devenu des jeux de carte mais plus un jeu de sport ou l'on pouvait jouer à arme égale(((( ps: vive la belgique qui à osé bouger pour interdire le cancer du jeux vidéo