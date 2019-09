Bonjour à tous.



Tout à l'heure Je me posais une question : est ce que l'émulation de nintendo 64 est agréable à jouer ? Le pad n64 était vraiment particulier et je me demande comment rendrait la jouabilité avec un pad xbox one par exemple.



Le premier exemple qui me vient est turok 2 ou il fallait avancer grâce au stick + les boutons c (boutons jaunes), c'était déjà pas évident sur la console d'origine...