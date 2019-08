Salut à tous.



Petit article rapide pour vous demander une info.



J'ai une 360 slim 4go avec disque dur 320go non officiel de la marque sonnics.



Je voudrais jouer à Burnout 3 qui est rétro vers la X360 et que j'ai en boite mais la console m'indique au lancement :



"Impossible de jouer à ce jeu. Essayez de retélécharger le jeu."



Est ce du à mon DD non officiel, reconnu malgré tout comme DD Microsoft dans le dashboard?



Si je le DL depuis le Xbox live, va t'il marcher?



Je précise que le CD est dans un état impeccable.



Merci pour vos réponses!