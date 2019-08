Les robots B.R.U.T.E. divisent les joueurs de Fortnite depuis le lancement de la saison 10. Certes, le robot permet aux joueurs débutants de faire des kills assez facilement, et il augmente leur chance de faire des tops. Mais beaucoup de joueurs confirmés se plaignent car il est difficile de résister face à ce robot.En effet, avec un nombre de points de vie à 1000, des super bonds et des accélérations, un lance missile et un fusil à pompe intégrés, le robot de Fortnite est une arme redoutable, et les joueurs ont peu de chance de rester dans la partie lorsqu'ils l'affrontent.Face à ces plaintes, Epic Games a décidé de nerfé son robot, c'est à dire baisser ses performances pour rééquilibrer le jeu. Depuis le 22 aout, le robot B.R.U.T.E. apparaît donc moins souvent, il se déplace moins vite, le nombre de missiles a diminué de 10 à 6, ils sont moins rapides et ont une portée plus courte, le temps de chargement a augmenté, et le joueur qui l'utilise ne collecte plus de construction. Par contre, ses points de vie sont passés de 1000 à 1250.Depuis cette mise à jour, le robot de Fortnite est donc beaucoup moins intéressant, et il est plus difficile de faire des kills grâce à lui. Mais la bonne nouvelle, c'est que maintenant on peut lui échapper