Hello,

J'ai acheté destiny 2 sur Xbox, je suis niv 307 (j'ai arrêté de jouer depuis quelques temps)

Quand je vois tourner les vidéos du jeu pc en 60 fps je me dis qu'il y a un gouffre avec ma version console (one x, injouable en multi en 30fps)

Je souhaite savoir si la migration vers steam d'octobre va me permettre de jouer gratuitement au jeu pc (j'ai déjà fait la manip, mais actuellement je ne peux pas y jouer sur battle.net)

merci