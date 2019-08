Depuis ce matin et ce pendant 48H, j’ai pu tester quelques parties et franchement c’est hyper fun, feeling COD 4, amusement instantané, bruits des armes largement revus, ce mode rappelle le genre de délire en local sur Goldeneye 64 par exemple, je le sens de plus en plus ce Modern Warfare.Rappel pour les pinces coupantes style Goldmen33pas besoin de PS plus pour y jouer.