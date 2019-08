Salut tout le mondeAujourd'hui voici la sortie du chapitre 2 qui est la suite directe du precedent épisode sur l'intrépide qui est sortie le mois dernierQuand Marcus part à la recherche de Ayami qui a été enlevée part Le Voleur vertil se retrouve dans une maison abandonnée en mode ResidentEvilEt j'ai mis le paquet , frissons garantis ! épisode à voir dans le noir et monter le son à fondBon visionnage à tous et à toutes !

posted the 08/20/2019 at 04:16 PM by link84