J'écris un petit article vite fait pour savoir si y'avait du monde qui jouait à No man sky et si oui, avez vous des bugs de fou rendant le jeu injouable ?



Moi en l’occurrence, impossible d'utiliser la touche R2 pendant le jeu à pied (alors qu'en vaisseau ça marche) et la téléportation fait planter le jeu.



Même avec les manettes à détection de mov. en VR ça plante et par en couille.



Pourtant j'ai bien joué 3 heures avant l'arrivée de ces merdes. Surement une maj de merde.



Donc si vous voulez sauter le pas depuis NMS Beyond, bin non oubliez sur PS4.

Nogamesky