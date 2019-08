Helloles GamekyoïtesUn bref article pour informer que le dlc gratuit nommée Farewell et correspondant au chapitre 9 et ultime de Celeste est enfin terminé (après un temps d'attente indécent).On apprend que le contenu additionnel doit encore être téléverser pour être mis à disposition des éditeurs, dont Limited Run Games ou Best Buy, afin d'intégrer ce morceau d'histoire sur les cartouches et Blu-ray.Donc encore un peu de patience pour ceux qui l'ont commandé en version physique. Il est réellement dans les tuyaux cette fois-ci.Bonus les jaquettes du jeu :