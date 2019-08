Bonjour,



J'aurai besoin d'aide svp car je ne trouve rien sur internet qui arrive à résoudre ce problème.

J'ai une Surface Pro sur laquelle je n'arrive pas a me connecter a internet.

Ce problème est survenu du jour au lendemain. La tablette reconnait l'ensemble des réseaux wifi a disposition mais pourtant je n'arrive a me connecter à aucun réseau.

Il est indique "Réseau non identifié, pas d'accés internet" mais dans la liste des réseaux je suis bien connecté a mon réseau wifi



En espérant avoir été assez clair sur ce probleme qui me fais galérer depuis plusieurs mois. Je vous remercie par avance de l'aide que vous pourrez m'apporter.