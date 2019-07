Actu Donghua en Chine

Quelques notes importantes concernant les actu donghua de Chine.

15 juillet 2019

16 juillet 2019

18 Juillet 2019

19 Juillet 2019



20 Juillet

Retour sur l’actu hebdo de la semaine précédente.

Je ne l'ai peut-être pas assez mis en avant dans l'actu hebdo précédent mais je sais que la team Yarashii à l'intention de subber en français, le filmainsi que la saison 2 de cette série animée. La team Yarashii a également traduit le premier PV d'Incarnation (à chercher sur sa chaîne Youtube et liker et pourquoi pas vous y abonnez si ça vous intéresse). La première saison de King Avatar est également disponible sur leur site (mais pas sur Youtube), l'un des premiers films d'animation chinoise à avoir eu un succès dans les salles de cinéma chinoises a été licencié et traduit par Netflix. Il est disponible pour les abonnés français.est désormais licencié aux USIl est encore actuellement difficile de trouver des animes chinoises subbées en anglais, même si certains des gros subbeurs restent en contact entre eux, l’arrêt du site Hax-talk fait qu’il n’y a quasiment plus de portails qui répertorie l’ensemble des animes chinoises qui font l’objet d’un sub US et qui donne un lien qui renvoie vers ses traductions. Si la communauté commence à s’organiser un peu, il reste encore énormément de travail à faire dans ce domaine. Néanmoins quelques sites se sont essayés à cet exercice :_https://bayi-subs.neocities.org/ : Il s’agit d’un lien vers le site de Bayi Sub l’un des premiers gros subbeurs de Donghua. Vous y trouverez des liens vers des animés subbés en anglais. Cependant, le site semble ne plus être actif depuis un moment et je ne sais pas vraiment ce que devient Bayi Sub._ https://guodongsubs.com/ : la page du site du subbeur Guodong Sub, le plus gros subbeur US. Il est présent sur Youtube mais sur ce site vous pourrez trouver des liens vers des traductions qui ne peuvent être diffusées sur Youtube pour cause de copyright (bon, de Tencent en gros)._ Le site Haxtalk vient apparemment de complètement disparaître du Web._ https://kurinaofficial.com/ : Il s’agit du site du groupe de subbeurs indonésiens Kurina Official. J’ai beaucoup hésité à diffuser ce site car il reprend des vidéos de d’autres subbeurs sans leur autorisation cependant ils ne suppriment pas les références à la team de traduction originale. Ensuite car ses traductions US sont réputées être de mauvaises qualités. Néanmoins, Kurina Official upload dans son site de nombreux raws de donghua d’où je l’ai cité. Le site ne fais pas que du chinois et ils n’hésitent pas non plus à uploader des sub de personnes qui ne connaissent absolument pas le chinois et utilisent uniquement un logiciel de traduction (Hax-Talk faisait le trie lui)_ https://donghua.jimdofree.com/eng-sub-donghua/ : enfin, un lien vers une liste des donghua subbés ainsi que des liens vers les teams de sub qui s'en occupent. Je n’utilise pas souvent cette liste mais j’ai vraiment tort de ne pas le faire. Ne vous en privez pas mais attention les teams qui n’utilisent qu’une traduction logicielle y sont également référencées._ Ily a un lien que j’ai refusé de poster et que je ne posterai pas tant qu’ils auront l’infâme voleurs de sub (qui a en plus menacé d’autres teams) comme partenaire. La seconde raison est que le sub US de Nine songs est celui de Kurina official qui est de bien moindre qualité que celui de la team Mooncake._ Ce lien ne vous aidera pas à trouver des sub US mais il est très intéressant pour celui qui éprouve un peu de curiosité vis-à-vis de l’animation chinoise.https://www.youtube.com/channel/UCvaePYBLM8cgoNUGwBszF4gla source essentielle des ces actu se trouvent sur ce profil Bilibili.https://space.bilibili.com/6524491 (Merci à Mayz et à Jyzal de m’avoir communiqué ce lien)Les résumés des animes sont traduits par mes soins et il se peut que j’ai fait des erreurs, certains m’ayant vraiment posés problèmes. (coucouL’essentiel des résumés sont en fait des résumés des œuvres (roman, web novel, manhua) dont l’anime est une adaptation. Des différences peuvent donc exister.Diffusion d’une série d’images ds héros du film d’animation(littéralement: Aventure dans un monde extraordinaire/étrange) qui sera diffusée dans la deuxième moitié de l’année 2019.Une série de posters « confiance » sur le filma été diffusée.La saison 3 de «» sera diffusée à partir du 17 Juillet 2019 en exclusivité sur la plate-forme de streaming Youku.Diffusion du premier épisode de l’anime «Diffusion de vidéo réalisées par AniOne (j’ai l’impression qu’il s’agit d’une école chinoise sur l’animation). J’ai sélectionné arbitrairement que quelques unes des vidéos mais bien plus sont disponibles sur le site qui me sert de source.Après une decision de l’office national de lute contre la pornographie, la société Jianjin littérature va devoir cesser de faire des updates pendant 15 jours sur son site Web et son application mobile et publier des rectifications sur sa page de présentation. Elle va également subir de grosses amendes. La société Fenqie Fiction est, quant à elle, doit cesser son activité pendant trois mois. Ces sociétés doivent absolument pendant cette période d’arret nettoyer le contenu de leurs sites. Bref, la censure vient encore de frapper. L’organisme justifie cette punition en disant que ces deux sociétés ont diffusé sur leur plate-forme du contenu pornographique dangereux pour l’utilisateur mais aussi pour la littérature dont la réputation en tant que forme d’art pourrait être salie. maintenant, oui, il existe des romans pornographique sur le net chinois et cela faisait longtemps que les autorités n’appliquaient pas les règles en vigueur en ce qui concerne leur diffusion. Les règles sont très strictes voir carrément stupides et beaucoup d’entre elles ne sont clairement plus en phase avec les aspirations de la société actuelle d’où les autorités ont longtemps pas trop cherchés à les faire appliquées. Il semblerait que cette décision soit une preuve de plus que la Chine souhaite renforcer la censure. Maintenant, j’ignore quelles Web Novel étaient concernées par cette décision et à quel point le contenu était où non dérangeant, donc il est encore trop tôt pour en tirer des conclusions.Le film(littéralement : Le(s) ragôuts héroïque se risquent à la gastronomie (??????)) sera diffusé au cinéma à la f^te de la mi-automne.Diffusion d’une série de photo (poster ?) « trace » du filmqui montrent des paysages de la ville de hangzhou en 2DPremier trailer conceptuel de(littéralement : le panda Taishan)Ce film d’animation qui combine l’esthétique traditionnelle chinoise à la technologie 3D racontera l’histoire du célèbre panda Taishan qui a vécu aux Etats-Unis. Taishan est né dans le zoo nationnal de Wagshington. Ses parents Mei Xiang et Tiantian ont été prêtés aux Etats-Unis en 2000. Le 9 Juillet 2005, la naissance de Taishan suscite une vague d’affection envers les pandas et 200 000 personnes se sont réunies rien que pour voter pour un nom à lui donner. Le 2 Février 2010, Taishan part en Chine et un nombre importants d’américains lui ont souhaité un bon voyage.Diffusion d’un nouveau trailer de: L’esprit du monde conçut une perle des origines, Yuanshitianzhong (une divinité) extrait de cette dernière une perle d’âme héroïque et une sphère démoniaque. La perle d’âme héroïque s’incarna en une personne qui aida Zhou Fa a endurer le règne tyrannique de l’empereur Di Xin. La sphère démoniaque quant à elle, s’est incarnée dans ce roi diabolique qui a apporté nombres de calamités au monde humain. Yuanshitianzhong commença donc l’incantation de la catastrophe céleste. Dans trois ans, l’éclair céleste viendra au monde et détruira la sphère démoniaque. Taiji reçoit l’ordre de transférer la perle d’âme héroïque dans le corps du fils de Lijing, Nezha. Cependant, par un malheureux concours de circonstance, la perle d’âme héroïque et la sphère démoniaque se substituent l’une à l’autre et Nezha qui devait être à l’origine le héros de la perle d’âme est désormais devenu un fauteur de trouble. Pourtant, bien qu’il soit espiègle et insupportable, Nezha a véritablement le cœur d’un héros. Cependant, face à l’incompréhension de tous vis à vis de la perle démoniaque et l’arrivée de « L’éclair céleste », Nezha est il voué à devenir un démon ? Quelle voie suivra t’il ?(littéralement : la ville machine du futur) sort aujourd’hui sur les écrans.Diffusion du dernier trailer de la saison 3 deDiffusion de quelques illustrations dediffusion du trailer des OVA deLes retours sont un espace où je vais détailler d’avantage une info ou un trailer qui a été cité/montré la semaine dernière. En fait, ils existent surtout car j’ai encore du mal à trouver la bonne organisation pour faire des hebdos. Quand la méthode sera d’avantage affinée, ces sections n’auront plus de raisons d’exister.Après des recherches un peu plus approfondies, il semblerait que «», «» , «» et «» ne verront jamais le jour. En effet, les trailers ont été diffusés en 2017 et depuis plus de nouvelles. En fait, il est très probable que ces vidéos ne soient que des pub pour les manhua respectifs et rien d’autres.: Dans un futur proche, le monde des humains souffre de la surpopulation. Ces derniers doivent d’urgence voyager dans la voie lactée pour trouver de nouveaux foyers. Alors que la situation commençait à s’arranger progressivement, un changement anormal de la phase lunaire entraîne des décennies d’irruptions qui provoquèrent des changements géologiques brutaux. L’humanité est longée dans la catastrophe. Néanmoins, la terre finit par retrouver progressivement sa tranquilité et les humains peuvent sortir des ruines et des gouffres pour marcher de nouveau sur ce monde à la fois familier et étrange. Nous qui avions l’habitude de tout dominer, sommes nous encore les maîtres de ce monde ?: La jeune Meng, réincarnation d’une femme abandonnée il y a un millénaire. tombe amoureuse d’un extra-terrestre. Ce pilote extra-terrestre est elle la réincarnation d’une superstar qui existait il y a un millénaire. Ils ont été abandonnées par le temps et leur amour date d’avant l’ère chrétienne. Dans le cycle chaotique de la réincarnation, ils sont vous à ne pouvoir se retrouver que dans de brefs moments et à toujours se perdre ensuite. Alors qu’ils se cherchent pendant des générations et des générations, ils ne peuvent que garder précieusement leurs souvenirs de l’autre et attendre le prochain retour à la vie. Mille ans de changements, mille d’allées et venues, un amour brisé.: Un monde où la justice et le mal s’entrechoquent, une dimension où la magie se mêle à la science, la vie de retraité du plus puissant de tous les héros.: Un jour apparaît sur Terre le virus RR d’origine inconnu qui plonge l’humanité dans le chaos. Les animaux infectés se transformèrent en monstres terrifiants et menèrent une invasion à grande échelle. L’humanité, confronté à l’extermination construit un mur d’enceinte et fonda la ville de Mudi (le Tombeau) qui est sa dernière forteresse. L’humanité surnomma cette période de grande souffrance « la période du grand Nirvana ». Cependant, dans cet environnement extrême, les capacités physiques des humains augmentèrent progressivement et provoqua une intérêt plus conséquent pour les questions militaires et les arts martiaux. Le niveau d’instruction des humains dans ces domaines est également supérieur à ce qu’il était auparavant. Parmi ces êtres exceptionnels, certains sont nommés les « guerriers ». Le héros Luo Feng, âgé de 18 ans r^vent de devenir l’un d’entre eux.[video]http://www.bilibili.com/video/av58090031/[/video]: Il s’agit d’un projet montré à la conférence de Tencent qui date de plusieurs mois. Il s’agit d’une création 3D qui parle de l’amour compliqué et de l’idéal chevaleresque d’une jeune fille tétue dans une île mystérieuse.(littéralement : l’esprit idôle de tissu (??????)): Il a également été montré à la conférence Tencent. Il s’agit d’un donghua qui parle d’un esprit appelée Spilia qui est capables de fusionner avec des adolescentes pour les transformer en « chevalière ». . Elles vont ensemble affronter l’armée de sorciers démoniaques.: Il s’agit d’une anime entièrement en 3D qui est une réalisation autour d’un monde « au bord de l’apocalypse ». Elle parle d’un contexte d’une ère nouvelle où l’humanité part à la conquête de la Voie Lactée où beaucoup de factions entrent en sécession et s’affrontent. Le série de la série Chen Mojuan fait partie des gens impliqués dans cette guerre.Il y a plusieurs centaines d’années, une pluie de météorites subite cause l’effondrement du monde entier et sépare l’unique continent en deux. Pour sauver l’humanité d’un danger imminent, des centaines de scientifiques du continent originel dirigés par Rozenn Borg, mettent au point une source d’énergie nouvelles : les cartes. L’anime raconte l’histoire de Chen Mu qui, alors qu’il était à l’origine un adolescent pauvre et faible, est devnu un leader exceptionnel.(trailer de la saison 2): Alors que l’empereur patrouille sur la mer, le prince héritier Jianwen voit de ses propres yeux son professeur et ami Zheng tuer son père. Accusé de s’être révolté contre le roi et d’avoir commis un parricide, il est mis aux arrêts. Au milieu de la confusion, il s’empare du navire « l’esprit du dragon azur » pour fuir et avec le désir de revenir à Jingling retrouver son oncle le roi Yan.j’ai beaucoup de retard et cet hebdo m’a demandé pas mal de boulot. Il est très probable que les prochains ait moins de contenu.Un énorme merci à Stardust de m’avoir aidé à résoudre le problème de l’affichage des image. Sans lui, l’article serait…..sans commentaire.