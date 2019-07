Salut les mecs je me suis pris Fighterz sur PS4 hier avec le season pass 1 mais impossible de telecharger les 8 persos en plus...

J'ai l'impression que c'est un bug car lorsque je vais dans le ps store je trouve bien les persos du season pass en gratuit et à télécharger mais quand je clique sur "télécharger" il n'y a rien qui se passe, juste que l'écran fait comme si il chargeait quelque chose puis je reviens à l'écran du perso et il reste toujours en "télécharger"...

Est ce que vous auriez une solution svp? Merci d'avance!