Grand Kingdom

PITCHGrand Kingdom est un Tactical RPG dans lequel vous êtes à la tête d'un groupe de mercenaires en temps de guerre, vous devrez vous faire un nom afin de décrocher des missions qui vous vaudront gloire et fortune... Et de sauver le monde.4 royaumes se font la guerre et un groupe d'illuminés, d'une nation vaincue entreprend la quête de récupérer des artefacts pour libérer des entités afin d'utiliser leur pouvoir pour se venger de ceux qui les ont vaincu et restaurer leur gloire passée en massacrant tout sur leur passage.GAMEPLAY :Grand Kingdom est un TRPG qui se déroule un peu comme son grand frère Grand Knight History sur PSP.Sur un plan panoramique, vos personnages se déplacent au tour par tour sur 3 lignes d'action.Vos personnages peuvent selon leur classe se rapprocher pour un combat au CàC ou attaquer à distance en évitant de toucher vos autres personnages.Contrairement à GKH ou vos personnages étaient placés sur des cases, ici, vous pouvez déplacer vos joueurs librement en fonction de leur jauge d'action.Comme son appellation l'indique, le T = tactical. La tactique est la clé de toute victoire dans ce jeu. Malheureusement, la tactique se limite presque à la formation de départ de votre équipe et aux objets placés sur le terrain.Mais là encore, la plupart des ennemis auront assez de jugeote pour ne pas passer sur les pièges placés sur la carte.De même que lorsque vous effectuerez un attaque de zones pour toucher plusieurs ennemis sur une même ligne qui nécessite 2tours d'activation, les PNJ prendront souvent la bonne décision de simplement changer de ligne, vous laissant utiliser un sort (limité en nombre d'utilisation) dans le vide. Et oui, pas bête ces PNJ.Du coup, on aura bien entendu vite fait de privilégier les attaques directes et sorts immédiats. Adieux la stratégie.Après une action, votre personnage se placera en mode défense automatiquement pour peu qu'il vous reste des AP. Selon le nombre d'AP restants, vous disposerez d'une jauge de défense qui sera +/- efficace si un ennemi vous attaque.Si cette jauge n'est pas brisée, vous ne subirez pas de dégâts.Il sera donc, la plupart du temps, judicieux de ne pas enchainer les combos alors que votre ennemis est déjà vaincu.Hors combat, vous évoluez sur des tracés sur une carte. Chaque déplacement coute un tour, chaque mission, selon vos choix de difficulté est limitée en tours. Ex: devoir finir la mission en 200tours ou 150tours, etc...Il existe plusieurs types de missions, qui peuvent être choisi au campement. Lequel est disponible après chaque mission.Vous pouvez réaliser des missions normales ou des missions pour les 4 royaumes. La réussite ou l'échec d'une mission pour ces royaume augmentera ou diminuera votre affinité avec celui-ci.Exemple de mission : Cueillir des plantes, éliminer les troupes ennemies, défendre une position ou mission d'espionnage, qui demande de ne pas faire de combat sous peine d'être repérer et entrainer l'échec de la mission.Vous pouvez aussi participer à l'effort de guerre en ligne en vous enrôlant dans une des 4 armées.Si vous décider d'aider un royaume, vous combattrez pour ce dernier et gagnerez des récompenses et affinité avec ce royaume, ce qui vous donnera accès aux armes et autres bonus que procure ce royaume.Par contre, vous perdrez en affinité avec le royaume ennemi direct de ce dernier.Comme dans GKH, vous pouvez créer plusieurs groupes et les envoyer offline combattre ou combattre directement vous même les groupes des autres joueurs. (contrôlé par l'IA)L'évolution des personnage est plutôt simple pour ce qui est de l'obtention des skills, en plaçant des runes sur vos équipements, vous octroyant plus de force, défense etc...Ou en accélérant l'apprentissage de skills.Par contre, vos personnage sont classé par catégorie S, A, B, C , D etc... et les classe S, même vers la fin du jeu sont difficiles à obtenir par le recrutement du jeu. Le jeu vous propose aléatoirement 8 mercenaires de classe et catégorie aléatoire.Il est donc possible de passer de catégorie B à A et puis S en faisant le reset de votre personnage, ce qui lui donnera plus de points de bonus a distribuer mais en le faisant retomber au niveau1. Avec les malus que cela comporte. HP diminués et impossibilité d'utiliser des armes de niveau supérieur à celui de votre personnage.Personnellement, je n'ai rebirth aucun de mes perso, ils étaient déjà bien assez fort pour finir le jeu.Mais je suppose que ça doit être indispensable pour le jeu en ligne, sur lequel je ne me suis pas trop attardé.RÉALISATION :Pour ce qui est de la réalisation, il n'y a pas grand chose à en dire.Le jeu est beau et les animations sont efficaces et variées.Pas de bugs.Le jeu dispose d'une bonne OST avec quelques morceaux bien sympa.Le bestiaire est assez limité et ça manque de boss. Il y a bien les animus, mais ils ne sont qu'au nombre de 4.Les chargement (Vita) sont un poil longsSinon, je n'ai rien à signaler. La réalisation est solide.En résumé,Bien qu'ayant une bonne réalisation, je n'ai pas retrouvé le panache des combats que j'ai éprouvé dans GKH dans Grand Kingdom. Les combats sont assez basiques tant la stratégie est finalement absente.Les missions finissent par se ressembler, surtout que certains type de missions sont largement plus ardu que d'autres et qu'on a finalement tendance à ne pas faire.L'histoire du jeu est finalement déjà vu et revue... et la partie online, n'est que la partie solo sauf que vous affrontez les groupes d'autres joueurs.Finalement, le jeu m'a laissé sur une expérience mitigée.+ Graphismes+ Bonne durée de vie (solo)+ OST générale- Bestiaire limité- Gameplay pas si tactique pour un T-RPG- On tourne vite en rond/10