Ultimate Team, mode très prisé des amateurs de la licence FIFA, ainsi que ceux présents dans NBA Live ou encore NHL, ont représenté plus d'un quart du chiffre d'affaires du studio américain sur le dernier exercice fiscal.



Si vous vous demandiez pourquoi Electronic Arts accorde plus d'importance à FIFA Ultimate Team qu'à son mode Carrière, ne connaissant aucune réelle modification ces dernières années, c'est tout simplement parce que ce mode multijoueur s'avère très lucratif, en témoigne le rapport de la société. Ainsi, en deux ans, les revenus propres au mode Ultimate Team, tous jeux EA Sports confondus, ont pratiquement doublé, passant de 16 % en 2017, à 28 % en 2019.



Cela représente donc plus d'un quart du chiffre d'affaires total du studio nord-américain, qui a connu une fin d'année fiscale particulièrement réussie, suite au lancement du battle royale Apex Legends compensant la sortie en demi-teinte d'Anthem. Toutefois, il n'est pas précisé dans le rapport ce que représente exactement la part de FIFA Ultimate Team, bien qu'il est aisé de penser qu'une majorité des 28 % provient de la simulation footballistique.



Même si les microtransactions sont de plus en plus critiquées, surtout via le système que propose Electronic Arts, ou le hasard est total, cela n'empêche pas les consommateurs de mettre la main au porte-monnaie pour s'offrir les meilleurs joueurs et ainsi disposer de la meilleure équipe. Encore une fois, que ça soit pour FIFA 20 ou NBA Live, NHL et Madden NFL, EA proposera son lot de nouveautés pour le mode Ultimate Team, et nul doute que cela ravira les joueurs, qui devraient, encore une fois, être dépensiers, pour le plus grand plaisir du studio.



Concernant FIFA 20, de nouvelles informations seront présentées dans les jours à venir, y compris pour les modes Carrière et Club Pro, comme nous l'avons appris il y a peu. Cela aura lieu d'ici au 8 août, comme vous pouvez le voir ci-dessous