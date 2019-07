Après une ultime saison dedestinée à un public averti,va encore plus loin avec sa nouvelle série baptisée: il y aura des dinosaures, des Hommes préhistoriques et du sang, beaucoup, beaucoup de sang. Un premier extrait vient d'être diffusé à l'occasion de la, extrait que je déconseille d'ailleurs à ceux qui sont sensibles du nez :Plutôt prometteur ! L'animation est bonne et niveau action,et sa bande ont l'air de se lâcher pour de bon, à voir ce que donnera le scénario tout de même.sera diffusé durant l'automne sur

Who likes this ?

posted the 07/20/2019 at 07:00 AM by sebalt