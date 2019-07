Bonjour, alors que je commence à reprendre mon site internet qui n'était pas très actif ces derniers temps (le sub me prend énormément de mon temps), je souhaiterais pouvoir diffuser ici le contenu de certains de mes articles. Mes articles seront exactement les mêmes que ceux postés sur mon site, la seule différence sera que les vidéos et illustrations seront absentes car trop chiantes à redimensionner. Les signes [] signaleront une image ou une vidéo manquante.



L'actu hebdo du donghua : semaine du 7 au 14 Juillet (et antérieur).



Bonjour, comme vous avez pu le constater, j'essaie de reprendre un peu d'activités sur le site ses derniers jours. Après la création de la section « compte rendu », je vais essayer de créer une section « actu hebdo du Donghua ». Cette rubrique sera surtout là pour parler de l'actualité. Même si je vise à terme un rythme hebdomadaire, il n'y a aucune certitude cependant que j'y parvienne le temps et la difficulté de trouver des sources étant bien là. Pour le moment, ma principale ressource est le reddit sur les Donghua, le temps que je trouve des sites ou blogs chinois qui traitent du sujet (faire une recherche sur le Web chinois, ce n'est pas de la tarte !). Ainsi, je tiens en toute honnêteté à vous signaler que certaines infos et interprétations de ces dernières peuvent être erronées (par exemple quelqu'un y a dit que Sparkly avait annoncé prévoir un remake de la saison 1 de The Legend of Qin avec leur technologie actuelle mais il s'agit en fait d'une erreur) mais aussi que certaines sources peuvent volontairement ou non déformer certains faits. En effet, il est absolument difficile de rester objectif vis-à-vis de la Chine et de son régime autoritaire quand on vit, a vécu ou vit très près de celle-ci.



Donghua et sub français.



- L'excellent White Snake, qui a été présent au festival d'Annecy, a enfin été subbé en français par l'équipe de Sub IsmaAnimeHD. Vous pouvez la trouver sur ADKami sous le nom de Bai She.

- Wugeng Ji fait enfin l'objet d'une traduction française. J'ignore absolument qui le sub, j'ai juste trouvé la présence de quatre épisodes sur ADKami. Wugeng Ji est une de mes séries préférées, ne vous privez pas d'aller la regarder.



Donghua et sub américain .

- Pour le moment, on ignore encore quelle équipe va subber la deuxième saison de The King Avatar ainsi que le film « for the glory ». Apparemment, ça ne ferait pas partie des projets de guodong sub.

- Guodong Sub subbera la deuxième saison de « The Grand Master of Demonic Cultivation »

- Guodong Sub ne subbera pas Incarnation. Apparemment, Kingsman Charles serait sur le coup. Cela signifie qu'il risque de mettre d'autres de ses projets en pause et que ceux qui le sont déjà ne redémarreront pas de sitôt.

- Suite a une conversation privée avec Flycrane01 (Mooncake), ce dernier m'a confirmé se concentrer à l'avenir sur le sub US de la saison 2 de Nine songs of the movings heavens ainsi que sur Wugeng Ji saison 3. Le sub de la saison 6 de The Legend of Qin serait donc confié à 5Water qui n'a jamais vraiment étudiée le chinois. C'est l'un des mauvais côté du manque de subbeurs pour les Donghua.

- Guodong a commençé a subber la série « Journal of the Mysterious creature ».



Je ne me suis pas trop tenue au courant des actualités concernant le sub US, les principaux point de rencontres des subbeurs (et des fans) sont le Discord d'Haxtalk et de Guodong Sub.



Les actus Donghua en Chine !



Il y a du lourd et clairement, l'année 2019 s'annonce déjà bien meilleure que celle de 2018 (qui était déjà pas mal). Je vais également poster des annonces antérieures (et je le ferai pour beaucoup d'actu hebdo le temps que je me mette à jour). La principale source reste Reddit. En claire, dites vous que ce qui va être posté ci-dessous ne représente qu'une infime parti de l'actualité de l'animation chinoise.



- Un double épisode d'Incarnation vient de sortir sur Bilibili et il a fait sensation. En revanche, les épisodes qui devaient suivre prennent du retard soit disant pour des raisons techniques. Certains font l'hypothèse que les nouvelles régulations en matière de censure posent problème (Incarnation n'étant pas le seul à être en retard).

- Sortie le 21 Juillet de « man's Diary », je n'ai absolument auncune info sur ce Donghua.



- Diffusion du trailer de « Hero return » un anime sur les monstres marins à la Godzilla.

- La diffusion de « Galaxy Devastator » est terminée. Je crois qu'il est subbé en américain par Crimson Sub.



- La diffusion de « Immemorial love for you » a débuté, il s'agit d'une anime inspirée des chants de Jay Chou qui évoque une histoire d'amour qui perdure à travers les siècles. Voici le premier trailer de la série. [Premier trailer de "Immémorial Love for You"]



- Sparkly Key vient (encore) d'ouvrir un nouveau studio qui sera responsable de la production de deux séries « Tian Bao » et « Chu Luxiang ». Je n'ai absolument aucune info sur ces séries.



- Diffusion du trailer de You shi lu(littèralement : mémoire d'une vie)

- Diffusion du trailer de Nixi ba Mowang (littèralement : contre-attaque, roi démon !)

- Diffusion du trailer de QingNing Zhi Xia(litéralement : "l'été fruité")

- Diffusion du trailer de Shei yao dang shaonu (qui veut être une adolescente ?)

- Fin de la diffusion de « The good for nothing Onmyoji fam »



- Un film d'animation sur la légende de Nezha va sortir en cette fin d'année. Quelques vidéos ont été diffusées et il est globalement très attendu.

- Un trailer du film « the king avatar : for the glory » a été récemment diffusé. Le film retrace les débuts de carrière de Ye Xiu. Le film sera diffusé très bientôt.

- La deuxième saison de The King Avatar, annoncée pour Juillet, ne devrait pas tardée à sortir.

- La production de Fog hill of the five elements (trailer traduit sur ma chaine) est terminée, il est prévu pour sortir cet été. Il est l'une des grandes attentes de la saison.

- Killer Seven saison 2 est prévu pour cet octobre. Killer Seven raconte l'histoire d'un assassin professionnel qui n'est jamais parvenu à assassiner personne. C'est du parodique.

- La saison 8 de Fox Spirit Matchmaker est prévue pour cette année.



- Démo technique de Star Devourer, un autre nouveau projet de Sparkly Key qui s'essaie à la SF.

- La saison 2 de « The Grand Master of Demonic Cultivation » sortira également dans peu de temps et est sans surprise très attendue.

C'est tout pour ce soir mais il y a encore beaucoup de vidéos et d'informations qui pourraient être rajoutées. Je ferais ça ultérieurement, surtout quand j'aurais enfin réussi à m'inscrire sur Weibo qui est une source importante (c'est le twitter chinois).



