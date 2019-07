La bêta fermée de Minecraft Earth est disponible pour certaine personnes depuis 2-3 jours et on commence à voir des vidéos et des gens construire hors des studios et le résultat est tout simplement bluffant j'ai hâte de voir l'évolution du concept comme intégrer ça a des Hololens , voir des monuments historiques fusionner avec Minecraft, voir ce que les builder talentueux vont faireLe trailer officiel de la Bêtaici quelques vidéos de testers