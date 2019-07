Salut à tous,Ayant déménagé récemment et disposant depuis aujourd'hui d'un superbe accès ADSL à 2 mb/s, je cherche un fournisseur pour internet par satellite (disposant d'une parabole sur le toit en fonctionnement)J'ai pu trouver notamment NORDNED, SKYDSL,NUMERISAT ou encore EUROPASAT...N'y connaissant rien du tout là dedans, certains d'entre vous peuvent-ils me faire des retours d'expérience s'il vous plaît ?Merci d'avance

Like

Who likes this ?

posted the 07/08/2019 at 05:36 PM by sunuke