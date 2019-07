J'étais sceptique au début mais au fil du temps je trouve que ça commence a ressembler a quelque chose. Brands hatch est vraiment joli, les effets de lumière sont cool et on a des arbres en 3d! (n'est ce pas gtsport et forza 7 XD).



Les environnements urbains eux sont moins impressionnant mais ça reste propre.



Après niveau gameplay ça devrait resté dans l’esprit de' la série c'est a dire asses arcade et des colisions peu punitive.



A voir ce que ça donnera