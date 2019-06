Salut à tous! Pour vous remettre de la catastrophe de Game of Thrones, je vous propose de regarder la nouvelle mini-série de HBO : Chernobyl. En cinq épisodes (le dernier a été diffusé hier), la série retrace les événements de Tchernobyl avec brio. C'est tout simplement une des meilleurs séries que j'ai vu (bon j'en regarde pas beaucoup faut dire). Les scénaristes prennent des libertés avec les faits historiques mais c'est justifié et fait intelligemment. A l'heure actuelle, c'est la série de HBO la mieux notée. Donc avant de résilier votre abonnement à OCS, vous savez ce qu'il reste à faire. (série déconseillée aux enfants ^^)

posted the 06/05/2019 at 10:31 AM by texas02