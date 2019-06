Dans les 14 jeux annoncés pour la conférence Xbox , nous pouvons rajouter "Age of Empire IV"



Cela avait déjà été évoqué lors d'un précédent post mais aussi avec un teasing avant l’Inside Xbox du mois de mars

A présent ceci est confirmé par le compte twitter officiel de la licence



Qui est excité ? Pour ma part, cela me rappelle de très vieux souvenir , avec les prémices de mes premières parties sur pc ( age of empires, commande and conquer, .... )

Xbox oxygène - http://www.xboxygen.com/News/29972-Age-of-Empire-IV-nous-tease-sa-presence-a-l-E3