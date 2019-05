Pour les fans de jeux de bagnoles, un jeu sur PS1 a marqué beaucoup de monde de par son style, sa patte graphique, sa bande son : Ridge Racer Type 4.

Je pense (et je suis pas le seul) qu'il s'agit du sommet de la licence.

Après toute ces années, et le secret espoir d'un remake, l'espoir est mort...



Une des figures les plus importantes de la saga bosse depuis avril chez Polyphony Digital en tant que designer UX.

Chez Namco, il était depuis RR Type 4 soit chef de projet, soit producteur, bref du lourd.



Malgré l'énorme succès de Resident Evil 2 Remake, le studio ne doit pas vraiment y croire... D'où probablement son départ.