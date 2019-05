Voilà un petit Combos MAD sur DMC qui est clairement dans le TOP 3 de la licence pour moi j'ai adoré la nouvelle direction, un Dante que j'ai trouvé bien Stylé ( j'ai adoré son humour et on se rend compte que les longs cheveux blancs ne lui vont pas du tout a un passage) , une DA qui m'a marqué avec ses fractions de décors et cet environnement toujours en mouvement, Le Système de combat est mon favoris de la série ( pas du tout aimé le 5 ). Bref on est pas là pour parler spécialement du jeu mais juste montrer un montage de combosCet article a aussi pour but de faire un peu monter la sauce pour la future production de Ninja Theory qui serait un jeu plus orienté vers l'action et les combats on est donc en droit de s'attendre a quelque-chose de vraiment bon et poussé comme DMCQuels sont vos attentes particulières pour le jeu ? Gameplay ? Environnement ? Style Graphique / DA ? Histoire ? Multijoueurs / Coop ?