Le retour de Dead Island 2 ?!! Le nom de Dead Island 2 provoque généralement un rire jaune chez les fans. Le titre a été officialisé lors de l'E3 2014, mais son développement a été compliqué. Yager (Spec Ops: The Line) a été mis à la porte et remplacé par Sumo Digital, mais depuis, c'est le calme plat côté informations.



Pourtant, Deep Silver avait indiqué l'été dernier que Dead Island 2 était encore d'actualité, ce qui n'a pas vraiment fait avancer les choses. Eh bien, rebelote chez THQ Nordic (qui a racheté Koch Media et donc Deep Silver) cette semaine, alors que le PDG Lars Wingefors a précisé lors d'une conférence devant les investisseurs que Dead Island 2 est toujours en développement, mais qu'il ne peut en dire davantage.



De plus, il y'a pas longtemps, THQ Nordic annoncé sa présence à l'E3 pour présenter deux jeux dont l'un est " une nouvelle vision d'un jeu très populaire" ce pourrait t-il que l'un des jeux soit le retour de Dead Island 2 ? Bon évidemment vu tout les projets de ce studio en cours, ça peut tout aussi bien être autre chose...



L'excellent trailer d'annonce de Dead Island 2 sortie en 2014 ( et oui ça date)





Gamergen