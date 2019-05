Malgré la grande quantités de nouvelles informations dévoilée dans le direct, de nouvelles informations sont disponibles sur le site officiel japonais.Un petit tour sur Reddit, sur la chaine Youtube de Gamexplain ou le site officiel valent mieux qu'un long discours, mais voici quand même une petite liste:-On voit un Marteau dans les Power-up pour 3D world dans le direct japonais à 9:04 (pas dans l'occidental)-Une vidéo d'Arino de Gamecenter CX montre du gameplay continu. On peut voir la version nuit des niveau sous-marin (identique aux maisons hantée)-Des vidéos sur le site ont des musique d'autres jeux : Maison hantée et Sous-terrain de SMB3 pour 3D world (on voit aussi un vinyle dans le menu des sons dans la video d'Arino). Cela laisse supposer que l'on pourrait choisir la musique parmi une sélection-La foret de SMB3 est basé sur le monde 7 (Pipe land)-Le désert de SMW est basé sur Choco Island-Le monde de glace:-Les châteaux:-Le champignon géant est de retour-Un seul soleil par niveau-Il y est confirmé (ainsi que sur la page e-shop) que le jeu supporte jusque à 4 joueurs sur une seule console (en mode TV et table-top). L’édition en coop étant limité à 2 avec un joycon par personne, il ne peut s’agir que du multi offline.En analysant la vidéo du direct:-On vois à 15:25 un niveau à 2 joueurs, la caméra n'est pas centrée sur un joueur mais sur les 2 en mêmes temps.-On voit un icône multijoueur dans l'explorateur de niveau offline (le robot).-Les niveaux sous-terrain de SMB3 existe avec un sol bleu mais aussi brun, similaire au niveau dans la pyramide. Le jour et la nuit ont un sol bleu, donc soit il s'agit d'un nouveau thème, soit il est possible de modifier les thèmes.-La fin du niveau apparait en pointillé si les conditions de réussite ne sont pas remplies-...Il y a plein d'autres détails. Certains ne sont que des spéculation (comme la présence d'un 6éme jeu) donc il vaut mieux attendre confirmation, mais le jeu semble ultra complet.