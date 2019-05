Hello matelot,



Me voilà de retour après 2 ans d’absence (oui le temps passe vite) j’espère que tout le monde va bien depuis le temps, je ne sais pas si tous les anciens sont encore là (Minbox, Lightning, Amassous, Aiolia081, Biboys, Evilboss, Chester, Docbrown, Etc) sans oublier bien sûr le général Shanks...



J’espère que oui car jais des bons souvenirs avec beaucoup de membres de Gamekyo, j’espère également quand deux ans certain auront gagné en maturité, a ce propos celui donc on ne doit pas prononcer le nom et t'il encore parmi nous ?



Jais hâte de récupérer ma PS4 pros (que jais pas touché depuis 2 ans) et j'imagine que je vais avoir du temps à rattraper (en vacances jusqu’en septembre).



Bon je ne vais pas blablater durant des heures je voulais juste signalé mon retour.



Enjoy!