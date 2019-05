Starbreeze, l'éditeur suédois derrière des titres comme Payday 2 ou encore Dead by Daylight est sur le point de faire faillite, à ce qu'on apprend au vu des résultats financiers publiés ce matin par l'entreprise. Il faut dire que les ennuis s'amoncellent pour l'entreprise qui a déjà dû abandonner les droits sur plusieurs licences dont System Shock 3, Crowns ou encore le fameux Day by Daylight afin de dégager des fonds. Aujourd'hui, on apprend que la firme qui emploie 580 personnes ne pourra plus assurer le fonctionnement des opérations dans les douze prochains mois si aucun investisseur ne se fait connaître d'ici le milieu de l'année 2019. L'éditeur à pour l'instant obtenu un délai auprès du tribunal de disctrict de Stockholm afin de prolonger sa restructuration jusqu'au 3 juin prochains.Pour l'instant, la principale bouée de sauvetage de Starbreeze consisterait à sortir Payday 3, le second opus ayant rapporté tout de même 2.4 millions d'euros sur les 4.4 millions de chiffre d'affaires de l'entreprise, avec un pic de 15 172 joueurs enregistrés. Cependant, l'échec du jeu Overkill's The Walking Dead, qui a été retiré de la vente fin février après n'avoir rapporté que 196 000 euros pèse lourdement sur les finances de l'entreprise. En 2018, Starbreeze avait déclaré vouloir accélérer le développement de Payday 3 (annoncé en 2017), mais au vu de l'état catastrophique des finances, rien ne garantit que l'éditeur aura les moyens de boucler le développement.