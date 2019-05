va commercialiser prochainement, les musiques du jeu sorti sur Dreamcast (il y a 18 ans !!!) et sur Gamecube (2003), composées paret. La cover est dessinée par, illustratrice originale du jeu. Voici la description de l'objet que l'on trouve sur leur page Facebook.Dans quelques jours ils vont dévoiler les produits et lancer les précommandes.

Who likes this ?

posted the 05/06/2019 at 08:43 PM by ostream