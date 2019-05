De nombreuses rumeurs circulent sur internet à propos du prochain Call of Duty. Communément appelé Call of Duty 2019, ce nouvel épisode pourrait être Modern Warfare 4 si l’on en croit les propos et sous-entendus d’un ancien développeur et de joueurs qui ont pu l’essayer.



Aurons-nous le droit à la suite de Modern Warfare 3 ? Nous pourrions bientôt en avoir le cœur net, puisque pendant une conférence téléphonique dédiée aux résultats financiers, Activision a confirmé l’annonce du prochain Call of Duty dans un futur proche. Il semblerait que le potentiel Modern Warfare 4 soit dévoilé avant la fin du deuxième trimestre de cette année, c'est-à-dire avant la fin du mois de juin. Nous pouvons noter que cette fenêtre d’annonce est habituelle pour la licence, de nombreux épisodes ont été annoncés à cette période de l’année et il est donc probable que ce soit également le cas pour Call of Duty 2019.



Nous n’avons pas plus d’informations à propos de cette annonce, mais nous pourrions supposer en apprendre plus sur le prochain titre d’Infinity Ward au cours de l’E3 2019. Beaucoup s’attendent à un Modern Warfare 4, qui ressemblerait fortement aux anciens épisodes, afin de faire revenir certains adeptes ayant délaissé la série après que cette dernière se soit orientée vers un univers futuriste.



D'ailleurs un teaser pour ce futur épisode devrait pas trop tarder

Gamewave