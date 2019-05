Tests

Prey

LE JEU :Alors, on oublie l'opus sorti en 2006. Celui-ci n'a rien à voir avec le précédent, pour ceux qui se posaient la question.Moi-même, n'ayant pas suivi l'actu du jeu car je comptais le prendre, ai été un peu surpris.Donc, dans une station en orbite autour de la lune, des scientifiques et chercheurs étudient une espèce alien afin de créer des "neuromods". Des implants donnant aux humains diverses compétences physiques et psychiques.Vous contrôlez Morgan Yu (le frère ou la sœur, à vous de décider) d'Alex Yu, le bigboss de la station et participez à une série de tests quand les choses dérapent.Je m'arrête là pour le pitch car le jeu commence assez tôt dans le spoil d'histoire.Prey est un jeu d'aventure/action à la vue FPS non linéaire assez proche d'un Bioshock.Il faut trouver ses armes, les augmenter, trouver de quoi augmenter son personnage afin de le faire évoluer et accéder à de nouvelles compétences qui vous aideront à progresser dans l'aventure.Je dis non linéaire car le jeu vous laisse faire vos propre choix et donne un certain degré de liberté quant à la façon d'y parvenir.GAMEPLAY :Si le jeu ne propose pas une grande sélection d'armes, celles proposées sont variés dans leur utilisation.Certaines armes n'ont pas pour but de tuer mais d'apporter des solutions alternatives.Par exemple, l'arbalète tire des fléchettes en caoutchouc qui couines pour attiré l'attention des ennemis ailleurs que sur vous ou pour ouvrir des portes en tirant sur les boutons contrôlant leur ouverture autrement inaccessible.Ou encore le canon glue qui peut immobiliser vos ennemis dans des blocs, ou créer des blocs contre les murs afin d'y grimper et accéder aux étages supérieurs/cachettes etc...Le reste des armes est finalement classique et peu adapté aux combats contre les aliens.D'ailleurs, la plupart des combats peuvent être évités par des chemins alternatifs.Le "problème" dans Prey est que les ennemis sont assez mobiles et sans aide à la visée propre aux FPS console, ça se traduit par un gaspillage de munitions tant il est souvent difficile de les suivre.Il vous faudra alors compter sur votre Canon Glue pour ralentir vos ennemis afin de leur faire plus de dégâts.Les compétence Psi aussi ne sont pas toujours évidentes à placer car il suffit que l'ennemi bouge un petit peu pour que votre attaque psi ait de grandes chances de finir dans le décors.Concernant les compétence PSI, elles sont finalement assez gadget et peu sont réellement utiles. Les compétences humaine étant largement plus utiles.Il est toute fois possible de finir le jeu sans l'une ou l'autre et même sans aucune compétence. Mais les compétences humaines donnent accès à beaucoup de lecture pour mieux comprendre l'histoire du jeu et le background des PNJ.Point sympathique du jeu, les choix moraux. Décider de qui doit vivre ou mourir.Vous rencontrerez beaucoup de PNJ dont vous pourrez sauver ou tuer. (peut importe son importance dans l'histoire)Le jeu propose des mini jeux de piratage assez basique, des sorties en apesanteur plutôt sympa et bon nombre de cachettes secrètes.RÉALISATION :La mod est propre mais le jeu manque d'une réelle identité visuelle.La ou Bioshock se la joue décors des années 50 très reconnaissable, les environnements de Prey pourraient être ceux de n'importe quel autre jeu.Pour l'OST, je n'ai retenu aucun morceau. L'ambiance sonore est correcte mais pas inoubliable.Côté framerate, le jeu tourne très bien (One S), quelques micros freeze de temps en temps mais rien de gênant.Les LOADING par contre... La plaie des jeux modernes... Oh que j’attends l’avènement du SSD sur console bordel!Les loadings de Prey sont horriblement longs... UNE f*cking p*tain de minute.En sachant que le jeu est un aller/retour incessant entre les quêtes annexes et l'histoire principale, on se mange des chargements très souvent et il faut a chaque fois attendre 1 minute.J'ai eu tendance à décrocher et faire autre chose sur le côté pendant ces chargements.Pour ce qui est de la durée de vie, elle est assez longue. Le jeu propose pas mal de quêtes annexes qui nous en apprennent d'avantage sur l'histoire et background de certains PNJ via audiologs, e-mails ou divers livres.En résumé,Ce Prey est assez sympa de par son histoire et sa liberté de gameplay même si le principe premier du jeu n'est finalement pas son point fort.Je trouve qu'il aurait mérité une direction artistique moins conforme.Je ne le conseille pas spécialement mais je ne le déconseille pas non plus.Le jeu est une bonne expérience pour moi.+ Les choix.+ L'histoire.+ Bonne durée de vie / rejouabilité (avec/sans neuromods)+ Gameplay alternatifs grâce au Canon Glue.- Manque d'identité, pas assez glauque.- Chargements beaucoup trop longs./10