Salut tout le monde,Petit article en ce beau Samedi ensoleillé pour partager mon petit arrivage du jour qui va combler mon coeur de vieux gamer (à 38 balais, je rentre dans la catégorie des papy) en me rappelant bien des souvenirs de jeunesse...L'objet est une Super PI achetée sur le site https://boutique-retrogaming.com/ et si, elle ressemble à une SNES Mini, il s'agit ni plus ni moins d'un émulateur, le Raspberry PI.La boutique propose 3 coques/modèles reprenant le design de 3 consoles de salon: la NES, SNES et Megadrive sous forme mini pour jouer chez soi+1 version arborant le design de la Gameboy pour une version nomade.Chaque version contient une carte SD qui peut contenir 13 000, 20 000 ou 25 000 jeux des consoles assez anciennes et méconnues jusqu'à la PS1 en passant par les différentes gen Nintendo, Sega et Sony, les Neo Géo, bornes d'arcade et diverses consoles portables selon votre commande.Voici la page permettant de visionner les listes:https://boutique-retrogaming.com/listes-des-jeux/Pour ma part, j'ai opté pour la version 25 000 jeux car la quantité et diversité des titres cultes est aussi affolant qu'alléchant.A la base, je ne suis pas porté sur l'émulation (je suis nul en informatique, je ne sais pas trop où chercher et ai la trouille des virus) et m'en méfiait un peu ( à cause des couleurs bizarres, lags, images floues, jouabilité flottante, etc de certaines émulations Chinoises)...mais bon concernant les Nes PI, Super PI et Mega PI, toutes les vidéos étaient unanimes pour dire qu'il s'agit de produits de qualitéVoici quelques vidéos:Perso, même si une émulation ne vaudra jamais, le support de base de l'époque et que, sur le lot, il y a certainement des navets, ça reste quand même une aubaine de retrouver des jeux ou compléter une collection avec des titres introuvables ou trop chers à l'époque...Je serais curieux de savoir si certains parmi vous possèdent une de ces consoles ou l'occasion de testerA noter ,pour ceux qui seraient tentés, que ces consoles sont en promo pour le moment et qu 'un code est dispo sur le site et que la carte SD autorise le téléchargement d'autres titres