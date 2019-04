Salut à tous! Kaz vient d'annoncer sur son compte twitter la future MAJ prévue la semaine prochaine. Généralement, chaque MAJ est accompagné par un nouveau circuit, donc on verra bien^^ Grâce au récent leak, on sait exactement quelles sont ces voitures : Audi TT Coupe 3.2 quattro 2003 Gran Turismo X2014 Competition Honda Fit Hybrid 2014 Porsche 962C 1988 Renault R8 Gordini 1966 Toyota Sprinter Trueno 3door 1600GT APEX (AE86) 1983 (ENFIN!!) Avis perso : j'ai vraiment un bon feeling pour le prochain GT. (feeling que je n'ai jamais eu pour GT6 ou GTSport à l'époque.) Poly va faire un retour aux sources.

posted the 04/20/2019 at 10:29 AM by texas02