Une page se fermera la semaine prochaine avec la fin de la série Gotham, après 5 ans et 5 saisons.



Un final qui se promet très alléchant, se passant 10 ans plus tard, avec Batman, Catwoman, le Joker, le Pingouin et le Riddler.







Un trailer qui donnera peut être envie de continuer la série pour ceux qui ont arrêter en cours de route !