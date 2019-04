Bonjour, j'avais posté sur mon blog il y a quelques semaines pour demander des conseils sur comment faire du fansub. Aujourd'hui, après de nombreuses difficultés et complications, je suis enfin parvenue à uploader les cinq premiers épisodes de 天行九歌 (Nine songs of the movings heavens) sur ma chaîne Youtube.



Je vais faire une description brève de cette série : Il s'agit d'une série 3D ( très fréquentes en Chine !) qui se déroule vers la fin de la période des royaumes combattants où sept royaumes chinois ne cessent de se faire la guerre dans la course à la domination de l'Empire ( environ -240 avt J.C). Han Fei, un disciple du confucianisme particulièrement doué mais très frivole et neuvième prince du royaume de Han, décide de rentrer dans son royaume natal, le plus faible des sept royaumes combattants et gangrené par la corruption et les conflits de pouvoir. Tian-xing-jiu-ge n'est ni plus ou moins que son histoire où, avec des alliés et amis, il va tenter de sauver son royaume des menaces qui pèsent sur lui.



La série n'est pas un documentaire : la magie, le fantastique sont des éléments particulièrement présents. Il y a même un vampire... De même, les libertés historiques sont énormes (Han Fei était bègue en réalité et il n'a certainement jamais rencontré Zhang Liang). Bref, c'est avant tout un divertissement.

La première saison comprend 60 épisodes et il s'agit d'une série sœur de "the legend of Qin" dont elle est la préquelle.

A noter que la série date de 2016, que les animes chinoises ont toujours un peu de retard sur celles du Japon et que le doublage chinois ne plaira pas à tout le monde au début.



Sinon, j'ai également commencé à créer un site dédié à l'animation chinoise.

https://lantredudragonazur.home.blog/



Les épisodes de 天行九歌 sont uploadés sur cette chaîne youtube https://www.youtube.com/channel/UCEH3HMEGwTusqcfY5f9z88A?view_as=subscriber



N'hésitez pas à me donner vos avis sur la traductions (j'ai du mal à trouver des correcteurs) ou sur la série (qui est assez particulière et que tout le monde n'aimera pas).



J'ai cepedant quelques questions : Je n'arrive pas à télécharger les raws en 1080 en conservant le 1080 (Youtube), j'ai essayé de passer par des sites spécialisé dans ce genre de téléchargement mais ça bloque toujours sur certains épisodes... Quelqu'un pourrait m'expliquer ?



Sinon, pour ceux que ça interresse, voici mon lien twitter : https://twitter.com/QingSub