Avec l'annonce récente de Star Wars Jedi Fallen Order je me demandais si Star Wars 1313 pourrait être un jour repris par un autre studio ou peut-on définitivement jeté ce projet a la poubelle ? Quid du projet Visceral Games ? Pourquoi cette abandon soudain ? Et est ce que vous savez sur quoi bosse Visceral en ce moment ? Merci pour vos réponses !

posted the 04/13/2019 at 10:05 PM by nardinebebek