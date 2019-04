Bonsoir, petit avis sur Metro Redux enfin 2033 du coup pour l'instant. J'ai enfin décidé de commencer la saga Metro car elle m'intéressait depuis pas mal de temps.Donc bah j'ai commencé Metro 2033 Redux et je dois dire que j'aime assez pour l'instant. Graphiquement déjà c'est super beau, les effets visuels comme l'eau sur le casque, les mouches qui apparaissent a l'écran quand tu approche d'un cadavre ou encore le sang qui gicle quand tu bute un monstre, ça claque vraimentL'affrontement contre les monstres sont aussi super fun et tendu ( je joue en difficulté maximum et sans ATH) et l'immersion et totale. Même si j'ai bien galéré au début pour les touchesBon par contre avec les gardes c'est merdique a cause de l'IA... Bordel que l'IA est débile et frustrante. Quasi impossible de se la jouer infiltration car des fois ta des mecs qui te repèrent de je ne sais où ou alors des fois tes bourrin comme pas possible et les mecs sont aveugle...Genre un moment, je lance un couteau, je le rate, le machin se plante dans un mur, le mec voit que dalle '-- ou alors des fois je suis super discret, éteins les sources de lumière et les mecs me détecte tu sais pas trop comment. Bref, frustrant de se la jouer infiltration car l'IA est vraiment merdique, des fois ça me soule tellement cette IA hasardeuse que dès que je me fais répérer, bah je bourrine tant pis, on voit que le jeu n'a pas été conçu pour l'infiltration clairement...Bref a part ça, j'aime beaucoup même si j'ai pas tout capté avec leur délire hallucinations là x) mais je suis pas très loin dans le jeu donc ça doit être pour ça.Sinon les musiques sont vraiment cool et l'ambiance et à tomber par terre. Du très bon en tout cas j'ai hâte de continuer.Vous en avez pensé quoi pour ceux qui l'on fait ?