(Ogre - Singe Gardien phase 1 - Démon de la haine)

Je suis fier d'annoncer aprèsAu final, le jeu n'est pas si difficile que ça une fois qu'on comprend le système de déviation et qu'on le maîtrise. Beaucoup ont fait l'erreur de prendre le jeu comme un Souls, on a tous par réflexe privilégié l'esquive plutôt que les parades, c'est une erreur qu'on a quasiment tous commise.On peut abuser du Hit & Run seulement sur 3 boss :Il est pas trop possible de parer leurs attaques, seulement quelques-unes.Sekiro est devenu tellement simple, à force de connaitre les patterns des boss, que j'ai terminé ma 3ème run en moins de 2hVoilà voilà, tout ça pour dire, n'abandonnez pas, à force vous allez vous habituer et rouler sur le jeuN'hésitez pas à poster dans les commentaires où vous en êtes, ce que vous avez pensé du jeu, si vous avez besoin d'aide...etcUn petit screen pour finir en beauté