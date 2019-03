Tous les mois en plus du Inside XBOX, Microsoft donnera la parole aux développeurs indépendants pour présenter leurs jeux à venir dans le XBOX gamepass.c'est donc➡️ Killer Queen Black➡️ Outer Wild's➡️ Void Bastards➡️ Operencia: The Stolen Sun➡️ Supermarket Shriek➡️ The Good Life➡️ Afterparty➡️ Blazing Chromequi seront à l'honneur de cette émission ce mois-ciA l'occasion ils feront également gagner des consoles ainsi que des manettes, abonnements et divers goodies comme des pins customisés aux couleurs des jeux indépendants présentés ( offre valable qu'au US me semble-t'il )