Mon Dieurdv 2020 sur XBOX ONE / PC / PS4''Engendrée dans un acte de terrorisme vampire, votre existence déclenche une guerre commerciale du sang à Seattle. Formez de fragiles alliances avec les créatures qui contrôlent la ville, et dévoilez la vaste conspiration plongeant Seattle dans une lutte sanglante entre ses puissantes factions de vampires.Devenez le vampire ultimePlongez dans le Monde des ténèbres et vivez pleinement vos rêves de vampire dans une ville débordant de personnages intrigants réagissant à vos choix. Puisez dans votre arsenal de disciplines uniques dans notre système de combat intuitif, au rythme haletant et qui donne la part belle au corps à corps. Votre puissance grandira en progressant, mais n'oubliez pas de faire respecter la Mascarade et de conserver votre humanité... ou vous en subirez les conséquences.Explorez la part d'ombre de Seattle et survivez à l'élite des vampiresSeattle a toujours été contrôlé par les vampires. Chassez votre proie à travers une ville réinventée avec fidélité dans le Monde des ténèbres. Rencontrez les anciens fondateurs présents depuis la création de la ville, et le sang neuf qui cherche à la redéfinir grâce aux technologies et à leurs profits. Tout le monde a des intentions cachées, alors choisissez judicieusement vos alliés.Formez de fragiles alliancesChoisissez votre camp parmi les factions en lice, chacune avec ses propres traits et histoires, dans la guerre commerciale du sang de Seattle. On vous jugera par vos fréquentations, mais n'oubliez pas que tout le monde se salit les mains un jour ou l'autre...Vivez une histoire palpitanteÉcrit par l'esprit créatif à l'origine de Bloodlines, Vampire: The Masquerade® - Bloodlines™ 2 donne vie aux ambitions du premier jeu et voit le retour de quelques personnages emblématiques.''