Bonsoir à tous



Je précise j'ai la fibre et cette solution stadia est vraiment sexy j'attend vraiment celui qui lancera une plateforme premium sans avoir les bas de catalogue facon ps now.



Combien ? Au vue de la concurrence qui est a 10€/mois je suis prêt à mettre max 20€ si la promesse est tenue du jeu triple AAA instantanément sans installation.



Ça me dérangerai pas d’économisé 400/500€ dans une future console.



La seul chose qui me fait retenir c'est juste les exclus j'ai totalement pris le plie du tout demat et fuck les boites qui prennent la poussière.