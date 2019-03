Thunderbolt 2

La Mega Drive est servie en ce dimanche matin et ce n'est pas moins de 3 nouveaux jeux qui sont annoncés paretUniquement sorti sur le marché Taïwanais,est un Shoot Them Up horizontal à l'action soutenue. Prévu pour le, le titre deà tous les atouts pour convaincre les fans du genre comme les néophytes grâce à une difficulté ajustable. Proposé au prix de 39,99$ (35,25€),aura le droit à sa boîte, son livret en couleur et forcément sa cartouche !Alors ici on est dans du très lourd. Déjà parce que ceest le portage d'une production de Core Design pour le compte de Gremlin Graphics sur Amiga mais aussi parcea directement collaboré avec(Rick Dangerous, Thunderhawk), qui a redessiné la pochette et qui était tout simplement le créateur du jeu original, rien que ça !Au delà de ça,est un jeu de plateforme où la Fireblade, le symbole sacré du clan Switchblade, a été détruit en 16 morceaux par le démoniaque Havoc. Seul Hiro peut restaurer la relique et sa tombe bien, Hiro, c'est vous ! À vous donc de restaurer la fierté de votre peuple !Prévu pour lesortira sous la forme de cartouche accompagnée de son livret en couleur et de sa boîte en plastique rigide. Il sera proposé au prix de 39,99$ (35,25€).Une nouvelle fois,aura été cherché ce jeu sur le marché Taïwanais. Aussi, répondant au doux nom de Feng Shen Ying Jie Shuan dans les vertes contrées de là-bas,est un RPG Stratégique au tour par tour dans la grande lignée d'un Shining Force.Graphiquement somptueux,sera proposé au prix de 49,99$ (44,07€). Pour ce prix, vous aurez le droit à une aventure affichant plus de 30 heures au compteur, le manuel couleur, le boîtier en plastique dur, la cartouche et une jaquette interchangeable. Sortie prévue le