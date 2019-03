"Selon les chercheurs, le jet toxique (composés de benzoquinone, de méthyle, de benzoquinone et de vapeur d'eau) atteint en moyenne les 100 °C. Il est éjecté à partir de la pointe de l'abdomen de l'animal. Après que l'amphibien a avalé sa proie, « une explosion était audible à l'intérieur de chaque crapaud, signe que le spray chimique avait été éjecté », racontent les chercheurs. Une technique de survie qui semble efficace plus le coléoptère est gros et plus le crapaud est petit."