Longtemps considéré comme le digne successeur de Resident Evil en matière de survival horror - à l'époque, la série de Capcom s'était clairement éloignée de ce qui avait construit sa légende - Dead Space n'a pas connu la même longévité que son illustre aîné. La faute a des ventes insuffisantes qui ont poussé Electronic Arts à ranger la franchise au fond d'un tiroir. Interrogé récemment par nos confrères de Game Informer, Glen Schofield (créateur de Dead Space et, accessoirement, fondateur de Sledgehammer Games qu'il a quitté l'année dernière) a confié qu'il adorerait développer une suite, conscient toutefois qu'il devrait revoir sa formule pour séduire Electronic Arts ou un tout autre éditeur.Plus concrètement, il commencerait par simplifier le background de la licence qui, il est vrai, commençait à partir dans tous les sens à la fin de Dead Space 3. Il a également reconnu qu'un éventuel Dead Space 4 devrait intégrer des mécaniques multijoueur encore plus solides que celles proposées dans les deux derniers épisodes, ne serait-ce que pour rivaliser avec les Anthem, The Division 2 et autres games-as-a-service qui dictent leur loi actuellement. Pour autant, Glen Schofield estime que les jeux orientés solo ont encore de beaux jours devant eux, mais que les enjeux économiques obligent les éditeurs à opter pour des modèles leur garantissant des revenus dans le temps.Quoi qu'il en soit, l'ex-patron de Visceral Games (le studio de Dead Space qui a fermé ses portes en 2017) ne toucherait pas au design ainsi qu'à l'ambiance parfois morbide du jeu. D'ailleurs, il a indiqué que si son prochain projet ne devait pas être Dead Space 4, il ferait en sorte qu'il reprenne un certain nombre d'ingrédients de la série (une approche science-fiction, des aliens à combattre via des gunfights entre autres). Rappelons qu'il y a plusieurs mois, Ben Wanat (qui a oeuvré en tant que directeur créatif chez Visceral Games) avait affirmé que lui et ses équipes avaient commencé à plancher sur une suite capable de renouveler la série, en proposant par exemple différents vaisseaux à explorer avec un gameplay propre à chacun, une liberté d'action encore plus grande, ou encore des Nécromorphes moins vulnérables dans les zones Zero-G. Bref, de quoi donner encore plus de regrets au fans.Enfin, notons que Glen Schofield n'a pas encore repris officiellement du service depuis son départ d'Activision Blizzard, mais ses propos montrent clairement que ça le démange. Ca tombe bien, Google recrute en ce moment comme l'atteste l'arrivée de Jade Raymond au poste de Vice-Présidente du pôle Gaming. Et les moyens, ce n'est pas ce qu'il manque chez eux.Comment j'aimerais une suite de cette fabuleuse saga !!dans la lignée du 1 et du 2 évidemment, malheureusement la franchise appartient à Electronic Arts :/Cependant, il reste un espoir, EA a affirmé il y:a pas si longtemps que la franchise n'était pas morte mais en "pause".Bon après voilà Viscéral Games ont fermé en 2017 donc l'équipe talentueuse est dissoute maintenant et donc si EA reprend le flambeau ça risque de pas être aussi bien... M'enfin c'est quand même mal barré tout ça, je dirais que le retour de Dead Space c'est pas impossible mais quand même peu probable... L'avenir nous le dira