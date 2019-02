si vous avez participer a lune des beta technique du multi de crackdown 3 ms vous a donné un code d'1 mois de gamepass ,et c'est pas un code d'essaie celui-ci prolonge meme votre abonnement deja en cours , du coup je suis abo jusque janvier 2022 ^^ ca valait le coup de perdre 15 min de ma vie sur leur multi foireux ^^

posted the 02/28/2019 at 09:05 PM by skuldleif