Bonsoir à toutes et à tous,Voilà un petit stream sur la démo de dead or alive 6 !Mon main c'est Hitomi, mais si vous voulez que je test d'autre perso y'a pas de soucis, et puis de toute façon ils ont changé pas mal de coup pour certains héroLe stream durera 1h, voir 1h30 et débute maintenant