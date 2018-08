Avec Dragon Quest illustrations, plongez dans le travail du maître sur toute la série culte !

Afin de commémorer le 30e anniversaire de la saga Dragon Quest, ce recueil rassemble plus de 500 illustrations parmi toutes celles réalisées en 30 ans par le maître Akira Toriyama.

Un luxueux ouvrage relié, des illustrations en impression de haute qualité pour un rendu vif, aussi fidèle que possible aux illustrations originales... En plus des titres principaux, de Dragon Quest sur NES à Dragon Quest X, les spin-off ne sont pas en reste ! Cette sélection comprend des illustrations de monstres non retenus dans les jeux ainsi que d'autres encore jamais dévoilées : les amoureux de Dragon Quest ne pourront pas résister.



Vous trouverez également un poster comportant, au recto, une illustration exclusive d'Akira Toriyama dessinée pour l'occasion et, au verso, une frise chronologique des titres de la série avec les illustrations de jaquette, offrant un aperçu des trois décennies d'histoire de Dragon Quest.

L'avalanche de beaux objets collectors se poursuit !Le fameux artbook des 30 ans de(Akira Toriyama) arrive enfin en France - toujours chez Mana Books, décidément ils ont la pêche -Bourré d'illustrations d'époque jusqu'aux plus récentes, il s'annonce comme le bouquin le plus complet sur la saga en français.pour 39,90 Euro.Craquage de porte-monnaie ou pas ?