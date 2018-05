Bon voilà ça fait 10 ans que j'avais ma bonne Sony Bravia full HD 102 cm , et depuis fin 2017 je me tâtais a la remplacer par une TV 4K ...Au début je voulais opter pour une TV dans les prix les moins cher , j’hésitais avec une Sony à 749 euros et la TCL à 749 euros aussi qui sont dans les meilleurs rapports qualité prix , mais je me suis dis que je vais surement regretté car le oled c'est quand même nettement au dessus, et si c'est pour avoir envie de changer dans 2 ans ...Donc voilà j'ai craqué pour la Panasonic TX-55EZ950 , qui est en double promo chez Iacono.fr pour les intéresser elle revient à 1598 avec le prix négocié...https://www.iacono.fr/panasonic-tx-55ez950-panasonic,fr,4,PanasonicTX-55EZ950E.cfmLes spécialistes vous en pensez quoi ? d'après les Numériques c'est dans le top des TV oled :https://www.lesnumeriques.com/tv-televiseur/panasonic-tx-55ez950-p37751/test.htmlBon choix ? ou j'ai fais de la merde ...Je demande car c'est un budget putain !