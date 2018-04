Ce matin, je parcourais fb et un ami y avait linké ceci : Eclipsées par celles des dessins animés japonais dans mon esprit, j'en avais oublié à quel point les musiques de Michel Legrand étaient géniales et marquantes, c'est avec les larmes aux yeux que je réécoute cette magnifique OST ce samedi matin.

posted the 04/14/2018 at 08:48 AM by adolfalcom